مطران قوص يترأس قداس صوم نينوي بدير الملاك في قنا

ترأس الأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الاساس بنقادة، القداس الإلهي لثالث ايام صوم أهل نينوي من دير رئيس الملاك ميخائيل العامر ببرية الاساس بنقادة، بحضور مجمع رهبان الدير.

وقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم يونان في 10 فبراير، احتفاءً بتوبة أهل نينوى واستعدادًا للصوم الكبير.

يُعتبر هذا الصوم تذكارًا لقصة النبي يونان وتوبة أهل نينوى، كما ذُكر في الكتاب المقدس. يحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس 13 فبراير، حيث تُختتم الصلوات بقداس إلهي صباحًا.

صوم يونان رحلة صراع الذات والتوبة

يرتبط صوم يونان بقصة النبي الذي أرسله الله إلى مدينة نينوى العظيمة لتحذيرها من الهلاك بسبب خطاياها. لكن يونان هرب من المهمة المكلف بها، مما أدى إلى مواجهته لعاصفة في البحر وابتلاعه من قبل حوت عظيم. كانت هذه التجربة نقطة تحول ليونان، حيث صلّى وطلب المغفرة من الله. وعندما أُطلق من بطن الحوت، أتم رسالته، مما أدى إلى توبة أهل نينوى ورفع العقاب الإلهي عنهم.

طقوس الصوم وعلاقته بالصوم الكبير

يتسم صوم يونان بطقوس خاصة تشبه إلى حد كبير طقوس الصوم الكبير. يصوم الأقباط بشكل انقطاعي، حيث يمتنعون عن تناول الطعام حتى غروب الشمس أو انتهاء صلوات القداس الإلهي. ويُسمح خلال الصوم بتناول المأكولات النباتية فقط.

يتضمن الطقس رفع بخور باكر صباحًا منفصلًا عن القداس، مع ترديد ألحان خاصة بالصيام، مثل "كيرياليسون" بدلًا من أرباع الناقوس.

هذا الصوم يأتي قبل الصوم الكبير بأسبوعين، ويُعد بمثابة تمهيد روحي للنفس لضبط الشهوات واستقبال فترة التوبة الكبرى التي تمتد 55 يومًا وتنتهي بعيد القيامة المجيد.

الاستعداد للصوم الكبير

يُعد صوم يونان محطة هامة في التقويم القبطي، حيث يساعد المؤمنين على التأمل في معاني التوبة والطاعة، استعدادًا للصوم الكبير الذي يبدأ في 24 فبراير المقبل. يمتد الصوم الكبير لمدة 55 يومًا ويُقسم إلى ثلاث مراحل: أسبوع الاستعداد، الأربعين المقدسة التي صامها السيد المسيح، وأسبوع الآلام الذي ينتهي بقيامة السيد المسيح.

بذلك، يُجسد صوم يونان رسالة عميقة عن أهمية التوبة كوسيلة للتجديد الروحي، ولتذكير المؤمنين بأن رحمة الله تفوق كل الخطايا.

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