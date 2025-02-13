مجلس الشيوخ يناقش استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يعقد جلستاته العامة على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين.

إقامة المدن الصناعية المتخصصة

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

مناقشة دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

مناقشة أزمة المصانع المتعثرة

وتشهد جلسات مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

مناقشة التحول إلى السيارات الكهربائية

كما يناقش المجلس طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

ويحيل مجلس الشيوخ، إلى للحكومة عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

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