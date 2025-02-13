الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كل ما تحتاج إلى معرفته عن التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2025

تقييمات الطلاب
تقييمات الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025. ويهدف هذا النظام إلى قياس مستوى استيعاب الطلاب للمفاهيم الأساسية بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

أهمية التقييمات الأسبوعية

وتُعد التقييمات الأسبوعية أداة فعّالة لمتابعة تقدم الطلاب، حيث تساعد في قياس مستوى الاستيعاب، وتُمكّن المعلمين من تقييم مدى فهم الطلاب للمواد الدراسية بشكل دوري، مما يتيح الفرصة للتدخل المبكر في حال وجود صعوبات تعليمية وتُسهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، من خلال تقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، مما يساعد في متابعة تقدمهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعمهم.

كما أنها تُحفّز الطلاب على الاستمرار في المذاكرة والمراجعة الدورية، مما يؤدي إلى تحسين أدائهم الأكاديمي وتقليل الضغط الناتج عن الامتحانات النهائية.

آلية الوصول إلى التقييمات الأسبوعية

ووفّرت وزارة التربية والتعليم تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الإلكتروني، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:


2. الانتقال إلى قسم "المنصات التعليمية"، ثم اختيار "بوابة التعليم الإلكتروني".


3. تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائية، إعدادية، أو ثانوية) والصف الدراسي المطلوب.


4. اختيار الفصل الدراسي الثاني.


5. تحديد نوع المحتوى – "التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية".


6. اختيار المادة الدراسية.


7. الضغط على "بحث" ثم تحميل التقييمات المطلوبة.

توزيع درجات التقييم الأسبوعي

وأوضحت الوزارة أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد يتم على النحو التالي:

اختبارات شهرية: يُعقد اختباران شهريان، يُخصص لكل منهما 15% من الدرجة الكلية للمادة، بحيث يستهدف كل اختبار الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يُخصص له 30% من الدرجة الكلية، ويستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

أعمال السنة: تشمل السلوك والمواظبة بنسبة 10%، كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%.


بهذا يكون إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة، وإجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة.

جدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، ترددت شائعات حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني، وقد نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعات، مؤكدة استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية كالمعتاد، وأنه لم تصدر أي قرارات بإلغائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقييمات وزارة التربية والتعليم تقيم الاسبوع الاول للفصل الدراسي الثاني تقيم الاسبوع الاول للفصل الدراسي الثاني 2025 التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم تقييمات الاسبوعية وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية

مواد متعلقة

مصر والسعودية تتعاونان لحماية النمر العربي والغزال المصري

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقان على تطوير المجازر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي

التعليم تنشر اليوم النماذج الاسترشادية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية

اعمل حسابك وخزن، انقطاع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

أخبار مصر اليوم: إعمار غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وملك الأردن.. مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية لهذا السبب

مبنى ديوان عام الجيزة الجديد.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية (صور)

إحالة مدير مدرسة بشمال الجيزة للشئون القانونية بسبب الإهمال

نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لعدد من العاملين بالمطابع الأميرية
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

موعد خروج المطرب سعد الصغير من السجن

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية