كل ما تحتاج إلى معرفته عن التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025. ويهدف هذا النظام إلى قياس مستوى استيعاب الطلاب للمفاهيم الأساسية بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

أهمية التقييمات الأسبوعية

وتُعد التقييمات الأسبوعية أداة فعّالة لمتابعة تقدم الطلاب، حيث تساعد في قياس مستوى الاستيعاب، وتُمكّن المعلمين من تقييم مدى فهم الطلاب للمواد الدراسية بشكل دوري، مما يتيح الفرصة للتدخل المبكر في حال وجود صعوبات تعليمية وتُسهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، من خلال تقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، مما يساعد في متابعة تقدمهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعمهم.

كما أنها تُحفّز الطلاب على الاستمرار في المذاكرة والمراجعة الدورية، مما يؤدي إلى تحسين أدائهم الأكاديمي وتقليل الضغط الناتج عن الامتحانات النهائية.

آلية الوصول إلى التقييمات الأسبوعية

ووفّرت وزارة التربية والتعليم تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الإلكتروني، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:



2. الانتقال إلى قسم "المنصات التعليمية"، ثم اختيار "بوابة التعليم الإلكتروني".



3. تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائية، إعدادية، أو ثانوية) والصف الدراسي المطلوب.



4. اختيار الفصل الدراسي الثاني.



5. تحديد نوع المحتوى – "التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية".



6. اختيار المادة الدراسية.



7. الضغط على "بحث" ثم تحميل التقييمات المطلوبة.

توزيع درجات التقييم الأسبوعي

وأوضحت الوزارة أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد يتم على النحو التالي:

اختبارات شهرية: يُعقد اختباران شهريان، يُخصص لكل منهما 15% من الدرجة الكلية للمادة، بحيث يستهدف كل اختبار الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يُخصص له 30% من الدرجة الكلية، ويستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

أعمال السنة: تشمل السلوك والمواظبة بنسبة 10%، كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%.



بهذا يكون إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة، وإجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة.

جدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، ترددت شائعات حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني، وقد نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعات، مؤكدة استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية كالمعتاد، وأنه لم تصدر أي قرارات بإلغائها.

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