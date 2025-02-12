إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إحالة المشرف العام ومدير مدرسة الوفاء للتعليم الأساسي بالوراق إلى الشئون القانونية، وذلك بسبب رصد إخلال بسير العملية التعليمية في المدرسة.

وقد جاء هذا القرار بعد جولة تفقدية قام بها وكيل الوزارة للمدرسة، حيث لاحظ وجود تقصير وإهمال في أداء بعض المهام التعليمية والإدارية، مما أثر سلبًا على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب.



محاسبة المقصرين على أي تقصير

وشدد وكيل الوزارة على أن التهاون في تحقيق الانضباط المدرسي أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق أي مقصر، سواء كان ذلك على مستوى الإدارة أو الكادر التعليمي.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال يؤثر على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.



وأكد عطية أن تطبيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية في جميع المدارس.

وقد لاقى قرار وكيل الوزارة استحسانًا من قبل أولياء الأمور، الذين طالبوا بتطبيق أشد العقوبات على المقصرين، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بالتعليم في مصر.



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