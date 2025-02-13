التعليم تنشر اليوم النماذج الاسترشادية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطتها لإتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، وتهدف هذه النماذج إلى مساعدة الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل للامتحانات.

مواعيد نشر النماذج الاسترشادية للمواد المختلفة

و سيتم نشر النماذج الاسترشادية للمواد المختلفة وفقًا للجدول الزمني التالي:



* الخميس 13 فبراير: الكيمياء (لغات)

* الجمعة 14 فبراير: الإحصاء

* السبت 15 فبراير: الفيزياء

* الأحد 16 فبراير: اللغة الألمانية

* الاثنين 17 فبراير: الفيزياء (لغات)

* الثلاثاء 18 فبراير: الجغرافيا

* الأربعاء 19 فبراير: الرياضيات التطبيقية

* الجمعة 21 فبراير: الأحياء

* السبت 22 فبراير: الرياضيات

* الأحد 23 فبراير: اللغة الفرنسية

* الاثنين 24 فبراير: الرياضيات البحتة

* الثلاثاء 25 فبراير: التاريخ

* الخميس 27 فبراير: الأحياء



وأكدت الوزارة أهمية هذه النماذج في مساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم.

وحثت الطلاب على الاستفادة القصوى من هذه النماذج والتدرب عليها بشكل جيد.

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