إحالة مدير مدرسة بشمال الجيزة للشئون القانونية بسبب الإهمال

اتخذ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إجراءات حازمة تجاه مدرسة المستقبل الإعدادية بنات بشمال الجيزة، وذلك بعد رصد قصور في بعض الجوانب التربوية والإدارية بالمدرسة.

وكانت قد كشفت جولة تفقدية لمدير المديرية عن وجود قصور في تفعيل الإشراف اليومي، وهو ما اعتبره إهمالًا يؤثر على سلامة الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، كما لاحظ عدم تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، وهو ما اعتبره تقصيرًا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطالبات.



بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عدم انتظام في دفتر إعداد معلمة اللغة الإنجليزية، وهو ما اعتبرته الإدارة إهمالًا في التخطيط للدروس وتقديمها بشكل فعال.

توجيهات عاجلة لمدير الإدارة التعليمية

وعلى إثر هذه المخالفات، أصدر مدير تعليم الجيزة توجيهات عاجلة لمدير الإدارة التعليمية بضرورة متابعة أداء المدرسة وإلزامها بالمعايير التربوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تفعيل الإشراف اليومي وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وانتظام المعلمة في دفتر الإعداد.

كما قرر إحالة مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وذلك بسبب إهماله في متابعة أداء المدرسة والتأكد من التزامها بالمعايير التربوية.



وأكدت مديرية تعليم الجيزة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الأداء التربوي في جميع المدارس التابعة لها، مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتحسين جودة التعليم في المدارس.



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