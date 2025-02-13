الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7، الصادر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار رئيس الوزراء رقم 4270 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع، ضمن القطعة رقم (25) بحوض القريعى نمرة (6) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع كهرباء.
- قرار رئيس الوزراء رقم 4540 لسنة 2024، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة سامى فتحى الإعدادية للبنين، وفنائها، الكائنين بالعقارين رقمى (6) مدن بشارع المولد، و(14) مدن بشارع على بن أبى طالب، مدينة بلبيس  محافظة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها 2074٫07 م2تر مربع، بعد الارتداد.

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار والفناء المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء مالكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4541 لسنة 2024، بشأن اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحزاوى الابتدائية، الكائن بالملك (9) شارع عمرو بن العاص، بندر دمياط بمركز دمياط محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 259.23 متر مربع بعد الارتداد.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

 


 

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات جديدة لرئيس الوزراء الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي أملاك الدولة الخاصة محافظة الدقهلية قرار رئيس الوزراء

مواد متعلقة

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن الشؤون المالية والرقابة والبورصة
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

مصير أمير عزمي بجهاز الزمالك بعد اقتراب الإعلان عن رحيل جروس

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية