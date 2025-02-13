تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7، الصادر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 4270 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع، ضمن القطعة رقم (25) بحوض القريعى نمرة (6) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4540 لسنة 2024، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة سامى فتحى الإعدادية للبنين، وفنائها، الكائنين بالعقارين رقمى (6) مدن بشارع المولد، و(14) مدن بشارع على بن أبى طالب، مدينة بلبيس محافظة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها 2074٫07 م2تر مربع، بعد الارتداد.

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار والفناء المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء مالكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4541 لسنة 2024، بشأن اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحزاوى الابتدائية، الكائن بالملك (9) شارع عمرو بن العاص، بندر دمياط بمركز دمياط محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 259.23 متر مربع بعد الارتداد.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.





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