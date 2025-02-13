السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7، الصادر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، القرار الجمهوري الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 399 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 مليون يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الجمهوري الجديد اليوم "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

وجاء القرار الجمهوري بعد بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

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