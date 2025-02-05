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أخبار مصر

تخصيص أراضٍ لإنشاء مناطق لوجيستية في قنا ومطروح وتوشكى لتعزيز التجارة العالمية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.  

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
 

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قرارات مجلس الوزراء اليوم قرار رئيس الجمهورية محافظة قنا محافظة مطروح توشكى محافظة أسوان العامة للموانئ البرية والجافة وزارة النقل

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