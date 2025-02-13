نائب رئيس الحزب الناصري: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين «خطيرة وغير مسئولة»

وصف المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار خلالها إلى إمكانية تنفيذ مخطط لـ تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحويل قطاع غزة إلى ما أسماه "ريفيرا الشرق الأوسط"، بأنها "خطيرة وغير مسئولة".

وأكد جلال لـ فيتو أن هذه التصريحات "تضاف إلى سلسلة التصريحات العبثية وأحلام اليقظة التي يطلقها ترامب"، خاصة وأنها تتعارض مع الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتتنافى مع مبادئ العدالة الدولية.

كما أكد أن الموقف المصري واضح وقاطع منذ البداية، وأن مصر لن تسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأوضح أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن أي محاولات لتصفيتها أو التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني ستواجه برفض قاطع من جميع الدول العربية.

جلال: تصريحات ترامب تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"

وأشار جلال إلى أن تصريحات ترامب تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"، وتتناقض مع كل المواثيق الدولية التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، ووصف فكرة تحويل غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" بأنها "مجرد وهم لا أساس له من الصحة"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه التاريخية مقابل وعود زائفة، وأضاف: "غزة ليست سلعة يمكن المساومة عليها، بل هي أرض فلسطينية، والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تمس بحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة".

ولفت جلال إلى أن تصريحات ترامب تأتي في إطار سياسة الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية لفرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه السياسة لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الجهود المصرية تهدف إلى تحقيق السلام العادل في المنطقة، مشددًا على أن الحل الوحيد لـ القضية الفلسطينية هو تنفيذ "حل الدولتين"، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: "هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة".

واختتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه التاريخية، وأن الدول العربية ستظل داعمة له في نضاله من أجل تحقيق العدالة والحرية.

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