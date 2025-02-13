الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

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ضبط شخصين بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل

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الداخلية تمد فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان بتخفيضات 40%

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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إحكام الرقابة على الأسواق اجهزه ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين البيع بأزيد من السعر المقرر

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