الداخلية تمد فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان بتخفيضات 40%

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بتخفيضات 40%.

مد فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر مضان

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية؛ وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزارة الداخلية توفر السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك اعتبارًا من 15 فبراير حتى نهاية شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



و تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.



كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك وسرادق بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



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