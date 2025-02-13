بنك مصر: استحداث نماذج عمل خاصة بالشمول المالي هدفها التعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية

شهد كلا من الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران - وزير العمل، وبحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع البنك لبروتوكولي تعاون مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بتوقيع بروتوكولي التعاون مع كلا من الدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وحضر التوقيع لفيف متميز من قيادات بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير.

الاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية

ويستهدف بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة صناع الخير للتنمية؛ قيام البنك كونه الكيان المصرفي الوحيد المشارك في المبادرة بتقديم منتجات وخدمات الشمول المالي بما يتيح للأفراد الاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية، وكيفية الاستفادة من خدمات المدفوعات الرقمية بالإضافة الى المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة الي تقديم بعض التدريبات التي تساعد رواد الأعمال بما ينعكس إيجابا علي الأفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة؛ حيث تضافرت الجهود بين كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لتنفيذ مشروع "تمكين" مستهدفين نحو مليون مواطن على مدار ثلاث سنوات بهدف تقديم أفضل الخدمات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.



كما يستهدف بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم خدمات التثقيف والشمول المالي من خلال برنامج " خطوة " بالتعاون مع الوزارة، وذلك من خلال تعزيز ودعم مفاهيم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لطلاب الجامعات وأسرهم بكافة أنحاء الجمهورية مصر العربية وبالأخص في وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.



وصرحت الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي بأن قضية التدريب والحافلات المتنقلة من الأمور المهمة التي يجب الاستفادة منها لأنه من خلالها يمكن الوصول لشريحة كبيرة من المواطنين في قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع كافة المؤسسات التنموية والمصرفية الكبيرة بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية، فضلا عن إتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة للتدريب على مهن مثل المشغولات اليدوية والحرف التراثية ومهن التفصيل والخياطة الكهرباء والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات، وتجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.

وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن توقيع بروتوكولي التعاون يأتي في إطار حرص البنك على استحداث نماذج عمل خاصة بالشمول المالي هدفها رفع التثقيف المالي والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لزيادة معدلات الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال من خلال التركيز على الحرف اليدوية والمهنية وخلق فرص العمل للمتدربين، وتمكين رواد الأعمال من خلال توفير المهارات والتدريبات اللازمة لإدارة الأعمال وتطويرها بما يدعم النمو المستدام، وإيمانا من البنك بأن الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص للمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع؛ تعمل علي تعزيز جهود الدولة التي تستهدف رفع مستوى معيشة الأفراد وضمان حياة كريمة لهم، ويساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.



وصرح حسام الدين عبد الوهاب - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن توقيع البنك لبروتوكولي التعاون يأتي في إطار حرصه على التمكين المالي لجميع شرائح المجتمع من خلال إتاحة الخدمات المصرفية المختلفة، وتسهيل حصول المواطنين عليها مما يساهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي، ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع، ولا يألو بنك مصر جهدا في نشر التثقيف المالي لزيادة وعي المجتمع وبخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يعد التثقيف المالي محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.



وصرح الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير-عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على ان بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصناع الخير يأتي في إطار استراتيجية عمل تنتهجها المؤسسة تستهدف مد جسور الشراكة والتعاون مع كبريات المؤسسات المصرفية المصرية لاستكمال منظومة خدماتها في جانب التمكين الاقتصادي من خلال تأهيل وتدريب كل شرائح المجتمع المصري القادرة على العمل وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تتيح لها قدرات تنافسية في سوق العمل هذا جنبا الى جنب مع جهود صناع الخير في توفير فرص عمل غير تقليدية للشرائح الاولى بالرعاية من خلال مراكز الابتكار للتدريب والتأهيل على الحرف اليدوية الثابتة والمتنقلة وغيرها من انشطة صناع الخير غير التقليدية في مجالات التمكين الاقتصادي.



ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء.

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