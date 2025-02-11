وزيرة التضامن تلتقي السفير الياباني بالقاهرة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إيواي فوميو السفير الياباني بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون ودعم وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات العمل بين الجانبين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالسفير الياباني بالقاهرة، متمنية له التوفيق في مصر، موضحة مدى استفادة مدير عام إدارة الطفل بالوزارة بالزيارة التي قامت بها إلى اليابان لمدة شهر، وذلك للإطلاع على خبراتهم في مجال الحضانات.

أعداد حضانات الطفولة المبكرة للمساهمة

وتناول اللقاء أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات التعاون مع الجانب الياباني فيها، خاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد حضانات الطفولة المبكرة للمساهمة في زيادة اندماج أكبر عدد من السيدات في سوق العمل، وكذلك التعاون في دور المسنين، فضلا عن التعاون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الاتاحة خاصة بالمستشفيات لجميع أنواع الإعاقة.

منظمات المجتمع المدني

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال توفير برامج تدريبية للعاملين والقائمين على تلك المنظمات لتحقيق الاستدامة في هذا المجال لخروج الفئات الهشة من الفقر وتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الشراكة القوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبه أشاد السفير الياباني بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة، خاصة من خلال "جايكا"، مؤكدا أن الحكومة اليابانية على استعداد دائم لدعم الحكومة المصرية، خاصة في مجال سياسات التنمية الاجتماعية.

كما أفاد مسئول "جايكا" أن لديهم تجارب عديدة يمكنهم نشرها مع الوزارة، حيث تم منذ أسبوعين التدريب في مجال الزراعة، كما أن لديهم تجارب في التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز سبل التعاون في عديد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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