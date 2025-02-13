ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

"أنت لست الرئيس وعليك أن ترحل" جملة بسيطة وجهها ابن أيلون ماسك، ليل أكس الذي لا يتجاوز الـ5 سنوات من عمره، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي الأخير، الذي عقده ترامب في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض، وكان في حضور الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، أحد رجال إدارة ترامب، والذي تولى الرد على الصحفيين.

طفل أيلون ماسك يطالب ترامب بالرحيل

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل ليل أكس، أبن أيلون ماسك الذي لا يفارق والده حتى في عمله، وكان يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ترامب أثناء المؤتمر الصحفي قائلًا له "أنت لست الرئيس وعليك الرحيل"، وذلك في بث مباشر للمتمر الصحفي، الأمر الذي دفع ترامب بالإشاحة عن وجهه بعيدًا عن الطفل الصغير ليل أكس.

طفل أيلون ماسك يضحك العالم على ترامب، فيتو

أثارت كلمات الطفل ليل أكس، الأبن الأصغر لأيلون ماسك، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ذلك بأن ابن أيلون ماسك جعل من الرئيس الأمريكي ترامب "أضحوكة" على الهواء مباشرة.

وعلق الباحث الدكتور عماد أبو خزام قائلًا: "المشكلة تظهر عقلية ترامب، وخاصة في ردة فعله تجاه موقف عفوي من طفل!".

عفوية طفل تجعل ترامب أضحوكة

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أيلون ماسك سيكون أما رئيس أحد الولايات أو الولايات بأكملها وأنا سبق قلت له ذلك،

وعن ردة فعل ترامب قال أحد النشطاء "ترامب سمع الطفل لكنه أعطى وضعية أعمل نفسك ميت، وواضح أنه تم تلقين الطفل".

حديث العالم الآن،



ابن إيلون ماسك قال لترامب على البث المباشر "أنت لست الرئيس ويجب ان ترحل" 😂



طفل صغير جعله أضحوكة على الهواء مباشرة pic.twitter.com/areicM7q4B — MO (@Abu_Salah9) February 12, 2025



وعلق بعض النشطاء قائلين: "لا نستطيع أن نتخيل أن ترامب الذي وافق أن يتم ضربه في عرض تمثيلي يتحكم في كوكب الأرض كله!!"

ورد أحد النشطاء قائلًا: "الحقيقة تأتي على لسان الأطفال.. والمثل يقول الحقيقة خدو فالكم من عيالكم"

ليل أكس طفل أيلون ماسك المدلل

جدير بالذكر أن الطفل ليل أكس، 4 سنوات نجل الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، لملياردير الأمريكي أيلون ماسك، الموظف الحكومي الخاص في إدارة الرئيس ترامب بوضع خاص، والذي يمكنه الإطلاع على الوثائق السرية، والمخول بتخفيض الإنفاق الحكومي في إدارة ترامب.

ليل أكس يمرح في البيت الأبيض، فيتو



وبرغم الوضع الخاص لـ أيلون ماسك، في إدارة ترامب، والذي يعتبره البعض بأنه الحاكم الفعلي لأمريكا، لكنه لا يكاد يسير في البيت الأبيض إلا وحاملًا معه ابنه الصغير "ليل أكس"، الذي ولد في 4 مايو 2020، والمسموح له بالعبث في كل شيء داخل البيت الأبيض، حتى داخل مكتب الرئيس ترامب نفسه، حتى أن ترامب نفسه كان ينظر إليه باهتمام في آخر مؤتمر صحفي عقد بمكتبه في البيت الأبيض، وكأنه أحد موظفى إدارته.



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