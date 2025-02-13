الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير للرضع لنزلات البرد

زيادة في أسعار الادوية
زيادة في أسعار الادوية
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سعر لبوس كافسيد للرضع، شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر دواء لبوس كافسيد للرضع المستخدم لعلاج نزلات البرد والبلغم والسعال.

 

سعر لبوس كافسيد للرضع

وارتفع سعر لبوس كافسيد للرضع إلى 42 جنيها بدلا من 23 جنيها.

وشهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر "ابيكوجيل" مضاد للحموضة والانتفاخ من 26 إلى 48 جنيها في مدة لا تزيد على ٦ أشهر.

زيادة سعر دواء ابيكوجيل 

ويستخدم دواء ابيكوجيل في علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة

 

زيادة أسعار الأدوية 

 

وكانت هيئة الدواء قد أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقالت: إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

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آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى. 

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