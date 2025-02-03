أول رد من رئيس هيئة الدواء على بيع الأدوية منتهية الصلاحية بوكالة البلح (فيديو)

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية تعليقا على بيع الأدوية منتهية الصلاحية في وكالة البلح أن ٨ أشخاص وراء بيع الأدوية على الأرصفة وتم القبض عليهم.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن أغلب المستحضرات التي كانت تباع على الرصيف مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية والأدوية كانت نسبة قليلة للغاية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء كان يواجه تحديات كبرى في 2024 منها صعوبة توفير العملة الصعبة ووجود نقص في الأدوية إلا أنه تم التغلب على هذه التحديات في 2025.

كما أكد رئيس هيئة الدواء، ان نواقص الأدوية الموجودة حاليا طبيعية وتحدث في كل الدول نتيجة تأخر توفير مواد الخام أو تأخر توريدات للمواد المستخدمة في الصناعة

وأضاف الغمراوي أن نقص الأدوية خلال 2024 انعكس على حجم المبيعات للأدوية، حيث تراجعت العبوات المتداولة من 3.7 مليار عبوة في 2023 إلى 3.5 مليار عبوة في 2024، بانخفاض 4.8%.

وأشار الى أن القيمة السوقية ارتفعت بنحو 40%، حيث بلغ حجم السوق الدوائي 216 مليار جنيه في 2023، وارتفع إلى 307 مليارات جنيه في 2024.

وكشف عن حجم الأدوية التي تم بيعها خلال العام الماضي وأشار إلى أن عدد عبوات الأدوية للمضادات الحيوية التي تم بيعها بالسوق بلغت 421 مليون عبوة في عام 2023 و407 مليون عبوة لسنة 2024.

مشروع التتبع الدوائي

وأكد الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي سوف يستهدف القضاء على غش الأدوية وتهريبها والممارسات الخاطئة في سوق الدواء من قلة تمنع بيع الدواء بشكل رسمي.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع التتبع الدوائي يهدف إلى وجود رقم قومي لكل عبوة دواء في السوق يتم تتبع العبوة من خلال هذا الرقم.

وأشار إلى أن سوق الدواء العام الماضي في ٢٠٢٤ استقبل ٣.٥ مليار عبوة دواء أي يوجد ٣.٥ مليار رقم قومي لعبوات الأدوية المتوفرة في السوق.

وأكد وجود مخزون استراتيجي للأدوية الأكثر طلبا في السوق المصري لمدة تكفي ٦ شهور.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل حاليا على توفير مخزون استراتيجي لأدوية علاج السكر والضغط وهي الأدوية الأكثر أهمية للمرضى.

التغلب علي أزمة نقص الدواء

وأكد أن هيئة الدواء نجحت في التغلب على أزمة نقص الدواء التي حدثت خلال ٢٠٢٤.

وأشار إلى حل مشكلة نواقص الأدوية بنسبة 98%، مضيفا أن الأصناف الناقصة الحالية هي النواقص الطبيعية.

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