تفاصيل التمويل العقاري في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة للعملاء عن محددات التمويل العقاري الحر لشراء الوحدات السكنية وفقا لآخر تحديث في تمويل البنك لذلك القرض.

وأوضح بنك القاهرة أن الغرض من التمويل هو تمويل شراء الوحدات القائمة (السكنية، الشاليهات، الوحدات المصيفية).



وحدد البنك الفئات المستهدفة وهم الموظفون بكافة فئاتهم والموظفون المصريون العاملون بالخارج وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وكشف عن عدة محددات أساسية لعملية التمويل للقرض وهي كالتالي:

الحد الأدنى لسن العميل 23 عاما

الحد الأقصى لسن العميل في نهاية القرض

60 سنة للموظفين

65 سنة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقاري 40 % من الدخل المحتسب للعميل

الحد الأقصى لنسبة التزامات العميل 50% طبقا لتعليمات البنك المركزي متضمنه قسط التمويل العقاري

سعر العائد

26.5 % للموظفين

26.75 % لأصحاب الأعمال

الحد الأدنى لقيمة التمويل 250 ألف جم

الحد الأقصى لقيمة التمويل 15 مليون جم

الحد الأقصى لنسبة التمويل 80% من قيمة الوحدات السكنية و60% من قيمة الوحدات المصيفية

الحد الأدنى للدفعة المقدمة

20% من قيمة الوحدات السكنية

40% من قيمة الوحدات المصيفية

الحد الأدنى لمدة التمويل 3 سنوات

الحد الأقصى لمدة التمويل

15 سنة للموظفين

10 سنوات لأصحاب الأعمال والمهن الحرة والعاملين بالخارج



وفيما يخص المستندات المطلوبة للوحدة فقد أوضح بنك القاهرة أنها تشمل ما يلي: ​

الوحدات المسجلة أو القابلة للتسجيل

العقد المسجل بالشهر العقاري (سند ملكية البائع للوحدة أو الأرض المقام عليها الوحدة المطلوب تمويلها)

شهادة تصرفات عقارية

كشف رسمي حديث من مأمورية الضرائب العقارية (طبقا لكل حالة)

تراخيص البناء

أي مستندات أخرى تطلبها مجموعة الشئون القانونية وفقا لكل حالة على حدة

الوحدات داخل مجمعات سكنية مملوكة الى مطور عقاري (شركة)

صورة من خطاب تخصيص الأرض أو القرار الوزاري (مستند ملكية الأرض)

صورة من الموقف المالي للأرض

صورة من تراخيص البناء

أي مستندات أخرى تطلبها مجموعة الشئون القانونية وفقا لكل حالة على حدة

في حالة الشراء من (أفراد) بالمدن الجديدة

صورة من خطاب تخصيص الأرض من جهاز المدينة

صورة من محضر استلام الأرض المعتمد من جهاز المدينة

صورة من الموقف المالي للأرض

صورة من تراخيص البناء

أي مستندات أخرى تطلبها مجموعة الشئون القانونية وفقا لكل حالة على حدة

ثانيًا: المستندات المطلوبة من العميل ​

المستندات المطلوبة لتمويل العملاء المستهدفين

مستندات عامة لكل الفئات:

نموذج 3/تمويل عقاري (طلب تمويل عقاري حر لشراء وحدة)

إقرار استبيان (نموذج الإقرار الصحي)​

نموذج طلب استعلام ذاتي وتقديم شكوى "للأفراد والشركات"

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث لا يتعدى 3 شهور بعنوان الإقامة. (للمصريين العاملين بالخارج يمكن قبول إيصال مرافق لسكن أقارب الدرجة الأولى)

نموذج التأمين على الوحدة ضد الحريق

الموظفين (لا تقل مده الخدمة عن عام)

كشف حساب بنكي معتمد عن آخر 6 أشهر المحول عليه الراتب

شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل بصافي الراتب الشهري

العاملين بالخارج (لا تقل مدة الخدمة عن عام)

صورة من جواز السفر الساري

صورة من الإقامة أو التأشيرة في بلد العمل

شهادة دخل من جهة العمل موثقة من الغرفة التجارية والسفارة المصرية ومصدقه من وزارة الخارجية المصرية

كشف حساب بنكي المحول عليه الراتب لمدة 6 شهور

أصحاب الأعمال (لا تقل مدة النشاط عن عامين)

عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات

صورة من البطاقة الضريبية (سارية)

مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه 3 شهور)

كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر (كحد أدنى)

أصحاب المهن الحرة (لا تقل مدة النشاط عن عامين)

صورة من البطاقة الضريبية سارية

صورة من ترخيص مزاولة المهنة

صورة من شهادة مزاولة المهنة

صورة من كارنيه النقابة ساري للعميل

كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر (كحد أدنى)

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