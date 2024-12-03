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المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كجوك، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269 (تابع)، الصادر في 27 نوفمبر 2024، قرارى وزارة المالية، بشأن تعديل بعض أحكام تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات.
- قرار وزارة المالية رقم 504 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا، لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.


- وقرار وزارة المالية رقم 505 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى، ومكافآت أعضائها.  
 

 

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