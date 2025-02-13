الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

الارز
الارز

اسعار الارز اليوم، تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان.

 وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا اليوم الخميس  13-2-2025.

 

أسعار الأرز اليوم الخميس 

وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بين  30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز
اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم    

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه للطن. 

تراوح سعر  طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
اسعار الارز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة.

أسعار الارز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
اسعار الأرز

انخفاض أسعار الأرز في رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نافيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك.

 

 وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية، موضحا أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز

سعر الأرز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الأرز اليوم الخميس أسعار الارز اسعار الأرز اليوم سعر الأرز الأبيض السلاسل التجارية

مواد متعلقة

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025
ads

الأكثر قراءة

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

قضية أمن دولة، الحكم بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

منوعات

المزيد

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD يحصل على تقييم 54% بموقع Rotten Tomatoes

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

HBO تكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لـ House Of The Dragon

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية