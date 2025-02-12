سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز في السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا.

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بين 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه للطن.

وتراوح سعر طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

أسعار الارز اليوم

أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز

انخفاض أسعار الأرز في رمضان

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نفيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية.

اسعار الارز

سعر الأرز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية.

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