هوندا تسحب 300 ألف سيارة بسبب خلل في وحدة التحكم الإلكترونية

تعرضت شركة هوندا لعديد من الخسائر المالية بعد استدعاء ما يقرب من 300 ألف سيارة طرازات 2022-2025 أكورا MDX Type S، و2023-2025 هوندا بايلوت، و2021-2025 أكورا TLX Type S، وذلك بسبب وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية لحقن الوقود، حيث قد يتسبب برنامج خاطئ في توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ.



ووفقا لما نشرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، أن إذا قام السائق أو أنظمة السلامة في السيارة “بإجراء تغييرات مفاجئة في فتحة الخانق”، فقد يتسبب ذلك في فقدان المحرك للطاقة، أو التردد، أو التوقف عن العمل.

وأبلغت دينسو، الشركة اليابانية التي تصنع وحدات التحكم الإلكترونية، هوندا بمشكلة محتملة في نظام التشخيص المدمج. ومن هنا، استغرق الأمر حتى 9 يناير 2025، حتى تنتهي هوندا من تحقيقها وتحدد احتمال حدوث توقفات مفاجئة للمحرك.



وتابعت هوندا إنها تلقت 674 مطالبة ضمان تتعلق بالمشكلة، ولكن لم ترد أي تقارير عن إصابات أو حوادث. وبدءًا من شهر مارس، سيتم إخطار المالكين لأخذ سياراتهم من هوندا أو أكورا إلى الوكيل، وستتم إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية لحقن الوقود مجانًا لحل المشكلة المحتملة.

تتضمن المشكلة المبلغ عنها محركين مختلفين من هوندا وأكورا. تم تجهيز طرازات هوندا بايلوت بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 285 حصانًا وعزم دوران 262 رطلًا، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، بينما تحصل كلتا سيارتي أكورا Type S على المحرك الجديد الذي قدمته أكورا خصيصًا لطرازات Type S عالية الأداء.

ينتج محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر 355 حصانًا وعزم دوران 354 رطلًا، ويأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، وتجدر الإشارة إلى أن إصدارات MDX المزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر المستخدم أيضًا في بايلوت لا يشملها الاستدعاء.

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