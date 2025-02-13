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بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

أجمل سفينة حربية
أجمل سفينة حربية أثرية في العالم
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صرح بسام راضى سفير مصر فى روما بأنه بالتعاون مع الجانب الإيطالى وتعبيرا عن عمق العلاقات الثقافية التاريخية المصرية الإيطالية الممتدة عبر التاريخ تم الاتفاق على قيام السفينة الأثرية الحربية الإيطالية فسبوتشي المعروفة بأنها "أجمل سفينة حربية أثرية في العالم" بالرسو في الإسكندرية من اليوم إلى ١٧ فبراير الجاري في ختام جولتها الاستثنائية التى انطلقت من ميناء مدينة البندقية الإيطالية منذ عامين في يوليو ٢٠٢٣ لتجوب موانئ العالم خلال تلك الفترة ولتنتهي بالرسو في مدينة الإسكندرية قبل العودة إلى إيطاليا.

كما أوضح بسام راضى أنه من المقرر أن يتم استغلال زيارة السفينة ورسوها بالإسكندرية لعقد عدد من الفعاليات الثقافية بمشاركة وزير الثقافة الإيطالى تتعلق بالتاريخ الفرعوني المصري والروماني القديم، وبتاريخ الجالية الإيطالية التي عاشت في الإسكندرية.

الجدير بالذكر ان السفينة فسبوتشي أكبر وأقدم سفينة حربية للتدريب لا تزال في الخدمة تتبع البحرية الإيطالية منذ عام ١٩٣١، حيث تجسد التقاليد البحرية العريقة، وتعد رمزًا للفخر في القوات المسلحة الإيطالية وتحمل اسم المستكشف الإيطالي الشهير "أميريجو فسبوتشي"، وتعتبر كسفارة إيطالية عائمة على خلفية مهامها الدبلوماسية البحرية المستمرة في جميع أنحاء العالم وتعاونها المنتظم مع عدد من المؤسسات مثل اليونيسيف باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة منذ عام ٢٠٠٧، وكنموذج لحماية البيئة الطبيعية والنظام البيئي البحري.

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مصر فى روما بسام راضي
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