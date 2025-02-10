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أخبار مصر

بسام راضي يستعرض لقاء مرشح مصر لمنصب مدير اليونيسكو مع بابا الفاتيكان

لقاء مرشح مصر لمنصب
لقاء مرشح مصر لمنصب مدير اليونيسكو مع بابا الفاتيكان
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قال بسام راضى سفير مصر في روما: إن الدكتور خالد العنانى المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو التقى صباح اليوم مع بابا الفاتيكان فرانسيس، حيث قام الدكتور خالد العناني عرضًا متكاملًا للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية تجاه منظمة اليونيسكو وأنشطتها ومبادراتها المختلفة، من خلال رؤية متكاملة العناصر لتصور تطوير دورها من اجل الإنسانية جمعاء.

وأضاف  بسام راضي انه من المنتظر ان يقوم الدكتور بسلسلة من المقابلات مع كبار المسؤولين الإيطاليين وعدد من رؤساء اللجان داخل البرلمان الايطالي وكذلك مجلس الشيوخ فضلا عن المراكز المتخصصة فى الآثار والثقافة فى روما لعرض رؤية سيادته تجاه عمل اليونيسكو وقد أكد بسام راضي الدعم الواسع الذي يحظى به ترشيح الدكتور العنانى  لمنصب المدير العام، سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومن جانب دول أخرى من قارات العالم المختلفة.
 

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بسام راضي بسام راضي سفير مصر في روما الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونيسكو
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