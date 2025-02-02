بسام راضي يستقبل خالد عبد الغفار في روما قبل القمة العالمية لحقوق الطفل

استقبل اليوم الأحد بسام راضي سفير مصر في روما الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الذي يزور روما حاليًا، للمشاركة في قمة قادة العالم حول حقوق الأطفال، التي يرأسها قداسة البابا فرنسيس، والمقرر انعقادها اليوم وغدا 2 و3 فبراير 2025 في القصر الرسولي، بمدينة الفاتيكان.

بسام راضي يستعرض برنامج عمل الدكتور خالد عبد الغفار في روما

وصرح بسام راضي وفي هذا الصدد أنه من المقرر ايضًا أن يلتقي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الإيطالي على هامش أعمال القمة، لمناقشة فرص التعاون المشترك، وخاصة استكمال أعمال تحويل مبنى القنصلية الإيطالية في مدينة بورسعيد إلى المستشفى الإيطالي، ودعم وزارة الصحة والسكان للخطة المقترحة لتعزيز الخدمات والمرافق في مستشفى "أومبرتو الأول" الإيطالي في القاهرة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي، كما يبحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان كذلك سبل التعاون الطبى مع القطاع الخاص الاستثمارى في إيطاليا في إطار إنشاء مستشفى سان دوناتو بالقاهرة الجديدة بمصر بسعة ١٠٠ سرير على أحدث الطراز العالمى الطبى من حيث التجهيزات.

بسام راضي: قمة الفاتيكان للطفل تنعقد تحت شعار "لنحبهم ونحميهم"

كما اوضح السفير بسام راضي ان قمة الفاتيكان للطفل تنعقد تحت شعار "لنحبهم ونحميهم". ومن المقرّر أن يفتتح البابا فرنسيس الحدث بالترحيب بعشرة أطفال من بلدان مختلفة، حيث يتلقى منهم رسالة باسم جميع أقرانهم، وسيتم عقد سبع جلسات، كل منها بموضوع محدّد يركز على حقوق الأطفال، بما في ذلك الوصول إلى التعليم، والحق في الأسرة، والحماية من العنف، والوصول إلى الموارد. وسيحضر إلى روما المدافعون عن حقوق الأطفال من جميع أنحاء العالم ومن مختلف مناحي الحياة. وتشمل القائمة الملكة رانيا من الأردن ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور، ووزير خارجية إيطاليا بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العالمية والدولية.

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