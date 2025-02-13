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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرى غربي محافظة رام الله بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وزير إسرائيلي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

وفي وقت سابق، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش إنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف يوآف كيش، أن وجود الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة تاريخية لفرض السيادة على الضفة الغربية.

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها الأحد، من  مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: "تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 11 وزيرا عن حزب الليكود طالبوا بنيامين نتنياهو بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

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محافظة رام الله رام الله قوات الاحتلال الضفة الغربية

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