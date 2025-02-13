الصدارة لنجم الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة 13

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 13.

وتختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري بمواجهتي مودرن سبورت ضد طلائع الجيش وإنبي ضد الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ13

إمام عاشور الأهلي 8 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 6 أهداف

فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 4 أهداف

غودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

واستعاد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الـ 13.

وحقق بيراميدز الفوز علي حرس الحدود 3-0 في الجولة ذاتها ليستعيد صدارة الدوري المصري من الأهلي قبل ختام الجولة الـ13.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 13

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجيت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- زد اف سي 16 نقطة

12- طلائع الجيش 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 7 نقاط

18- مودرن سبورت 7 نقاط



مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

سموحة 1-0 بتروجت

فاركو 0-1 الزمالك

الأهلى 1-0 غزل المحلة

الجونة 2-0 الإسماعيلى

زد إف سي 1- سيراميكا

المصري 0-0 البنك الأهلى

بيراميدز 3-0 حرس الحدود

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

نظام الدوري الممتاز



ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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