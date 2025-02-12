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رياضة

إمام عاشور يغرد، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

إمام عاشور
إمام عاشور

ترتيب هدافي الدوري المصري، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري المصري بمواجهات زد ضد سيراميكا كليوباترا، الجونة ضد الإسماعيلي، بيراميدز ضد حرس الحدود، والمصري ضد البنك الأهلي.

 

 

وانطلقت أمس الثلاثاء مواجهات الجولة الـ 13 للدوري وأسفرت عن فوز الزمالك على فاركو 1-0، وسموحة على بتروجيت 1-0، والأهلي على غزل المحلة 1-0.


ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

إمام عاشور الأهلي 8 أهداف
عمرو ناصر فاركو 6 أهداف
ناصر منسي الزمالك 6 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف
فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

 

 

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة 1-0 بتروجت

فاركو 0-1 الزمالك

الأهلى 1-0 غزل المحلة

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

 

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- الأهلي 29 نقاط 
2- بيراميدز 27 نقاط 
3- الزمالك 26 نقاط 
4- المصري البورسعيدي 22 نقاط 
5- سيراميكا كليوباترا 19 نقاط 
6- حرس الحدود 18 نقاط 
7- البنك الأهلي 18 نقاط 
8- فاركو 18 نقاط 
9- بتروجيت 17 نقاط 
10- سموحة 17 نقاط 
11- طلائع الجيش 16 نقاط 
12- زد اف سي 15 نقاط 
13- الاتحاد السكندري 14 نقاط 
14- الإسماعيلي 12 نقاط 
15- غزل المحلة 11 نقاط 
16- إنبي 7 نقطة 
17- الجونة 7 نقطة
18- مودرن سبورت 7 نقطة

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

 

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

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