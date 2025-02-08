السبت 08 فبراير 2025
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بعد تراجعه عن مخططه بشأن غزة، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ ترامب

علاء مبارك
علاء مبارك

 وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة ساخرة ولاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحة الذي تراجع فيه عن خطته بتهجير أهل غزة وتوطينهم في دول أخرى، وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع.

رسالة لاذعة من علاء مبارك للرئيس الأمريكي ترامب

 وقال علاء مبارك في رسالته لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لف وارجع تانى ما كان من الأول، يعني كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق".


الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن خطته لـ تهجير أهل غزة ونقلهم إلى دول أخرى، حيث قال في حضور رئيس وزراء اليابان: "لا داعي للعجلة على الإطلاق" في فعل أي شيء، وذلك بعد أن أثار مخططه بنقل 2 مليون فلسطيني من غزة وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع انتقادات واسعة في العالم. 

وأكد دونالد ترامب أنه لا يرى أي سبب "للعجلة" في تنفيذ خطته، حيث قال، أمس الجمعة، إنه ليس متعجلًا في تنفيذ مقترحه بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإخلائه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية بها.

 

تصريحات ترامب بشأن غزة لا داعي للعجلة

 وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما سأله أحد الصحفيين، في المؤتمر الذي عقده بحضور رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، عن الجدول الزمني في البيت الأبيض لتنفيذ خطته بشأن غزة، فقال ترامب: "إن الولايات المتحدة ستنظر إلى الأمر في الواقع على أنه معاملة عقارية نحن مستثمرون فيها في هذا الجزء من العالم".
وتابع دونالد ترامب تصريحاته الإعلامية فقال: "لا داعي للعجلة على الإطلاق في فعل أي شيء"، موضحًا أنه لم يكن يتحدث عن وجود قوات أمريكية على الأرض.

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو


في الوقت الذي لم يستبعد فيه ترامب "إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة للسيطرة على المنطقة الساحلية المدمرة وإعادة إعمارها" حسب وصفه، فقال: "نحن لا نريد أن يعود الجميع ثم ينتقلوا بعيدًا مرة أخرى بعد عشر سنوات. وهذا يحدث منذ 50 عامًا"، قائلًا: "نريد فقط أن نرى الاستقرار"
وأشار دونالد ترامب إلى أن "الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليست مضطرة لاستثمار أي شيء، وأن الآخرين سوف يتولون ذلك."

 

العالم يرفض مخطط ترامب في غزة

 الجدير بالذكر أن دونالد ترامب صرح في لقاءه ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة، وستحوله إلى ما وصفة بـ "ريفييرا الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى تهجير الفلسطينيين في غزة إلى دول أخري، لمدة 15 عامًا وقد تطول.  

الرئيس الأمريكي ترامب لست متعجلًا بشأن غزة، فيتو
الرئيس الأمريكي ترامب لست متعجلًا بشأن غزة، فيتو

 كما أكد ترامب، الخميس الماضي، أن "الولايات المتحدة ستتسلم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال"، وسيكون الفلسطينيون قد تم إعادة توطينهم في أماكن أخرى سواء في دول الجوار خاصة مصر والأردن أو أي دول أخرى، وسيكون التهجير طواعية.
الأمر الذي رفضه مصر والأردن، مؤكدة أن مخطط ترامب من شأنه القضاء على القضية الفلسطينية، كما رفض مقترح تهجير أهل غزة من القطاع العالم أجمع، حيث ينادي المجتمع الدولي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، الأمر الذي تعارضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
 

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