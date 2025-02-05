الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المثير للجدل والصادم، حول تهجير الفلسطينيين من غزة، واستيلاء أمريكا على القطاع، وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.

علاء مبارك يرد على قرار ترامب بتهجير الفلسطينيين

وعبر علاء مبارك عن استهجانه لقرار ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة واستيلاء أمريكا عليها، مؤكدًا إن ما يرده الرئيس الأمريكي ترامب أمر يصعب فهمه، واصفًا قرار ترامب بأنه "بلطجة".

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر منصة "أكس"، في تعليقه على قرار ترامب بـتهجير الفلسطينين من غزة والاستيلاء عليها: "يا فتاح يا عليم إيه الأخبار اللي على الصبح دي؛ ترامب: واشنطن ستتولى السيطرة على غزة… ونتنياهو: فكرة ستغير التاريخ!".



وعبر علاء مبارك عن اندهاشه من قرار ترامب، فقال: "منطق غريب جدًا الحقيقة يعنى ترامب عايز يقوم بطرد المهاجرين من أمريكا حفاظا على أمريكا وده شيء ممكن نفهمه، إنما تهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض من أرضهم وسيطرة أمريكا على غزة، ده شيء من الصعب فهمه، تيجي إزاي يعنى ولا الموضوع بلطجة!!"

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

وكان ترامب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، سواء أرادوا المغادرة أم لا، وتحويل المنطقة إلى ما وصفه بـ "ريفييرا الشرق الأوسط".

لقاء ترامب ونتنياهو، فيتو

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم اقتراحًا صادمًا، أمس الثلاثاء، بشأن تهجير أهل غزة واستيلاء أمريكا على القطاع، وسط استهجان ظاهر بين الحضور خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.



وكشف ترامب عن مخططه الاستعماري في الاستيلاء على قطاع غزة، في خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، وقال دونالد ترامب: "إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب "لا يصدق" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا."

خطة ترامب للاستيلاء على غزة

واستمر ترامب في حديثه الصادم قائلًا: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضًا، سوف نمتلكها، وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة، فيتو

وقال دونالد ترامب في تصريحاته الصادمة أن استيلاء أمريكا على قطاع غزة سيكون "ملكية طويلة الأمد" لغزة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن خطته ستجعل من القطاع المدمر "ريفييرا الشرق الأوسط. وقد يكون هذا شيئا بالغ الروعة".



فيما اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خطة ترامب للسيطرة والاستيلاء على قطاع غزة بأنها "يمكم أن تغير التارخ"، ووصف نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق".

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