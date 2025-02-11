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ثقافة وفنون

كواليس تعرض لأول مرة للمداح "أسطورة العهد" قبل عرضه في رمضان 2025

المداح، فيتو
المداح، فيتو

اقترب الفنان حمادة هلال على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث مسلسل المداح “أسطورة العهد ”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. 


ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم، حيث يستأنف بعدها الفنان حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل في القاهرة. 
 

ويقوم حاليًّا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل في لوكيشن داخلي بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة. 
 

 

يذكر أن مسلسل المداح يتمتع بشهرة كبيرة استمرت على مدار أجزائه السابقة، وهذا ما جعله يحتل مكانة خاصة لدى جمهوره المصري والعربي، بعد إعلان 4 مواسم منه ليكون الجزء الخامس "أسطورة العهد"  المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025.


المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم , المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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أحمد سمير فرج احمد سمير الشقق السكنية الجزء الخامس المداح أسطورة العهد

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