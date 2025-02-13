مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الدوري المصري، تقام اليوم الخميس مباراتان بالدوري المصري الممتاز، الأولى بين مودرن سبورت وطلائع الجيش، والثانية بين إنبي والاتحاد السكندري.

موعد مودرن سبورت وطلائع الجيش

ويستضيف فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري خاصة فريق مودرن سبورت الذي يحتل ذيل جدول الترتيب.

موقف مودرن سبورت وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

فيما يلتقى إنبى بقيادة محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية أمام حرس الحدود 1-0 وقبله أمام البنك الأهلي والمصري وطلائع الجيش، فيما تلقى الاتحاد السكندري الخسارة أمام المصري 2-1 بالجولة الماضية.

موقف إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

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