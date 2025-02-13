الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

فريق إنبي،فيتو
فريق إنبي،فيتو

الدوري المصري، تقام اليوم الخميس مباراتان بالدوري المصري الممتاز، الأولى بين مودرن سبورت وطلائع الجيش، والثانية بين إنبي والاتحاد السكندري.

موعد مودرن سبورت وطلائع الجيش 

ويستضيف فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري خاصة فريق مودرن سبورت الذي يحتل ذيل جدول الترتيب.

موقف مودرن سبورت وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

فيما يلتقى إنبى بقيادة محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية أمام حرس الحدود 1-0  وقبله أمام البنك الأهلي والمصري وطلائع الجيش، فيما تلقى الاتحاد السكندري الخسارة أمام المصري 2-1 بالجولة الماضية.

موقف إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري طلائع الجيش فريق طلائع الجيش

مواد متعلقة

تعليق الأهلي على تواجد كأس العالم للأندية في التتش (صور)

صدام ناري، نتيجة قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

رغم تألق الشناوي، شوبير يقترب من حراسة عرين الأهلي أمام الإسماعيلي

احتفالية وصورة في التتش، تفاصيل استضافة الأهلي كأس العالم للأندية

مروان عطية مهدد بالغياب عن مباراة القمة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

داري يقترب من العودة أمام الإسماعيلي بالدوري

موقف رامي ربيعة وعاشور من مباراة الإسماعيلي

ads

الأكثر قراءة

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

قضية أمن دولة، الحكم بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

منوعات

المزيد

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD يحصل على تقييم 54% بموقع Rotten Tomatoes

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

HBO تكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لـ House Of The Dragon

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية