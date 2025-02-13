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الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا جديدًا يستعرض أهمية الذهب كأداة استراتيجية عالمية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم تداوله اليومي خلال عام 2024.

ووفقًا للبيانات الواردة في الإنفوجراف، بلغ إجمالي متوسط حجم تداول الذهب يوميًا نحو 227 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 163 مليار دولار في 2023، مما يعكس تزايد الإقبال على المعدن النفيس.

كما أوضح المركز أن نسبة تبادل الذهب وصلت إلى 38%، بحجم تداول يقدر بـ 86.5 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغ متوسط تداول صناديق الاستثمار في الذهب عالميًا 2 مليار دولار يوميًا.

وأشار الإنفوجراف إلى أن متوسط الزيادة السنوية للذهب في الولايات المتحدة بلغ 8% منذ عام 1971، مما يعكس الاتجاه التصاعدي المستمر لقيمته.

وأكد مركز المعلومات أن الذهب يتمتع بطبيعة مزدوجة كسلعة استثمارية واستهلاكية في الوقت نفسه، مما يجعله أحد الأصول الأكثر استقرارًا، كما أنه يقلل من تعرض المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالمنع، نظرًا لعدم وجود انبعاثات مباشرة له.

ووفقا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والبورصة العالمية من قبل شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4685 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3514 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32800 جنيه.

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