ملك الأردن لماكرون: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، المستجدات في غزة والضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، على موقف الأردن الرافض لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن ملك الأردن "ثمّن موقف فرنسا الذي عبّر عنه الرئيس ماكرون، الرافض لتهجير الفلسطينيين، والداعي لاحترام رغباتهم ورغبات الدول المجاورة لهم".

كذلك أشار ملك الأردن إلى "أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية"، ونبّه إلى "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان"، محذرا من "خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والقدس".

ودعا إلى "العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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