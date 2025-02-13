الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ملك الأردن لماكرون: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيتو

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، المستجدات في غزة والضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، على موقف الأردن الرافض لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن ملك الأردن "ثمّن موقف فرنسا الذي عبّر عنه الرئيس ماكرون، الرافض لتهجير الفلسطينيين، والداعي لاحترام رغباتهم ورغبات الدول المجاورة لهم".

كذلك أشار ملك الأردن إلى "أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية"، ونبّه إلى "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان"، محذرا من "خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والقدس".

ودعا إلى "العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضفة الغربية غزة تهجير الفلسطينيين وكالة الأنباء الأردنية بترا وقف إطلاق النار فى غزة
ads

الأكثر قراءة

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

روبيو يزور إسرائيل والسعودية والإمارات ومفاجأة عن خطة ترامب في جولته

مجلس الوزراء يناقش اليوم حزمة الحماية الاجتماعية، ومؤتمر هام لـ مدبولي

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

خلو معرض أهلا رمضان في ههيا من السلع بعد افتتاحه يثير ضجة، ورئيس المركز يكشف مفاجأة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية