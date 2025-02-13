الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضياء رشوان يرد على الهجوم الذي تعرض له ملك الأردن بعد لقاء ترامب

الدكتور ضياء رشوان،
الدكتور ضياء رشوان، فيتو

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال، وهو أول زعيم أجنبي يلتقيه، إذ بقى في واشنطن 6 أيام، وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يذهب إلى البيت الأبيض في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، على خلفية مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة.


وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان من الطبيعي وجود حالة من حالات عدم التدقيق، وأحيانا فقدان الذاكرة، أن نرى التعليقات التي رأيناها لأول وهلة بشأن التعليقات على التصريحات في لقاء ترامب والعاهل الأردني وما لم يُقل من الأساس".

 

تغريدات ملك الأردن

وتابع “رشوان”: "بعد ذلك، رأينا جميعًا تغريدات الملك عبد الله وكل المسؤولين الأردنيين، والتي تصب كلها في خط واحد، ففي الثامن عشر من أكتوبر 2023 دعا الملك عبد الله إلى قمة رباعية في عمان يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني، لكن قبلها بليلة جرى قصف المستشفى المعمداني، لذلك، نسق ملك الأردن والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني وألغوا اللقاء مع بايدن الذي زار إسرائيل بعد ذلك، ولم تتم القمة".

 

هجوم السوشيال ميديا على ملك الأردن

وأكد: "بالتالي، فإن الهجوم على ملك الأردن يعبر عن فقدان الذاكرة وأحد عيوب السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا ابن اللحظة وابن الإيفيه وليس ابن الحقيقة"، مشددًا، على أن التهجير خطر على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية ووجود المملكة الأردنية التي يقطنها 4 ملايين لاجئ فلسطيني، وفيها من العشائر والقبائل الأردنيين من أصول فلسطينية نسبة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضياء رشوان دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكى نتنياهو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

مواد متعلقة

ترامب يوجه رسالة للشعب الأردني بشأن الملك عبد الله الثاني

إعمار غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وملك الأردن

لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، رسالة قوية من الرئيس السيسي وملك الأردن لترامب
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش اليوم حزمة الحماية الاجتماعية، ومؤتمر هام لـ مدبولي

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

تفاصيل الحالة الصحية لـ 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بطريق جمصة بالدقهلية

تزعم مخاطبة الملائكة واستدعاء تدخل الرب، حكاية القسيسة «بولا وايت كاين» المستشارة الروحية لترامب (صور)

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

منوعات

المزيد

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية