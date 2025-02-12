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رياضة

فينيسيوس يرد على عروض الدوري السعودي الضخمة والرحيل عن ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس

دوري أبطال أوروبا، علق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على مفاوضات الانضمام للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وفينيسيوس جونيور في تصريحات صحفية بعد الفوز على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا:نحن نتحدث عن عقد جديد، رغبتي هي البقاء هنا لفترة طويلة، وصنع التاريخ لريال مدريد.

وتابع: أريد دائمًا البقاء لفترة أطول وأطول، آمل أن نتمكن في الأيام القادمة من حل كل شيء للبقاء لفترة أطول هنا.

وفاز فريق ريال مدريد علي مانشستر سيتي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول والثاني في شباك ريال مدريد عن طريق إيرلنج هالاند في الدقيقة 19 والدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وسجل كيليان مبابي هدف فريق ريال مدريد الأول في الدقيقة 60.

 بينما أحرز براهيم دياز الهدف الثاني لـ ريال مدريد بالدقيقة 86.

 ثم جاء هدف الفوز لفريق ريال مدريد عن طريق بيلينجهام في الدقيقة 2+90. 

وشارك النجم المصري عمر مرموش المحترف في صفوف مانشستر سيتي في المباراة بالدقيقة  84 بعدما حل بديلًا لـ سافيو موريرا. 

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكي، روبن دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا،.جاك جيرليش، كيفين دي بروين، سافينيو.

خط الهجوم: هالاند.

 

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي

الوسط: إدوارد كامافينجا، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

 

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

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