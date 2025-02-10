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رياضة

فينالدوم يخطف جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي متفوقا على بنزيما وحمد الله

فينالدوم، فيتو
فينالدوم، فيتو

حسم الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم فريق الاتفاق، جائزة أفضل هدف في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

 

3 أهداف تنافست على الجائزة 

تنافست 3 أهداف لنيل جائزة أفضل هدف في الجولة، من خلال استفتاء طرحته رابطة الدوري السعودي عبر موقعها الرسمي، لاختيار الهدف الأفضل.

وفاز هدف فينالدوم في مرمى الأخدود، خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتفاق بثنائية نظيفة، بالنسبة الأعلى من الأصوات، حيث حصل على 47% من تصويت الجماهير.

وجاء في المركز الثاني هدف الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، الذي سجله في شباك التعاون في المباراة التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (2-1)، بنسبة أصوات بلغت 44%.

فيما حصل هدف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، الذي سجله في شباك الخليج في المباراة التي انتهت لصالح الليوث بنتيجة (5-1)، على المركز الثالث بنسبة 9% من الأصوات.

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