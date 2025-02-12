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بالأسماء، الأوقاف توفد 11 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان بعدد من الدول

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025م، إيفاد خمسة أئمة وستة قراء إلى عدد من الدول، منها بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، فنزويلا، أوكرانيا، وأيرلندا، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025م.

إيفاد عدد من أئمة وزارة الأوقاف في شهر رمضان 

يشارك في هذه المهمة كل من: 
- الشيخ أبو بكر سليمان سليمان محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، للعمل إمامًا بجمعية سبع سنابل الخيرية بريطانيا. 
 

- الشيخ إسلام أحمد جاد الرب محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، للعمل إمامًا بجمعية سبع سنابل الخيرية بريطانيا. 
 

- الشيخ محمد رجب عبده خليفة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة، للعمل إمامًا بجمعية سبع سنابل الخيرية بريطانيا. 
 

- الشيخ مصطفى رشاد رشدي السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية، للعمل إمامًا بمركز الأمة – سانتاكلاريتا كاليفورنيا - أمريكا. 
 

- الشيخ محمد متولي علي إبراهيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل إمامًا بجمعية مسجد القدس الشريف فالنسيا - فنزويلا.

كما تضم البعثة ستة قراء لإحياء ليالي الشهر الفضيل، وهم: 


- الشيخ إبراهيم راشد محمد إسماعيل، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، للعمل قارئًا بجمعية سبع سنابل الخيرية بريطانيا. 


- الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل قارئًا بجمعية سبع سنابل الخيرية بريطانيا. 


- الشيخ كمال محمد علي عبد الرحيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، للعمل قارئًا بمركز المصطفى الإسلامي أيرلندا. 


- الشيخ محمد لطفى نجاتي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل قارئًا بمسجد المنتدى العربي الألماني لاندسهوت - ألمانيا. 


- الشيخ محمد عبد الغني محمد دياب، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، للعمل قارئًا بالإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا. 


- الشيخ محمود رجب رمضان رجب، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل قارئًا بالإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا.

وتؤكد وزارة الأوقاف حرصها على تعزيز دور الأئمة والقراء المصريين في نشر تعاليم الإسلام السمحة في مختلف دول العالم، متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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