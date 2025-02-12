يحيى عطية الله: أتمنى أن أقدم النسخة المونديالية لي كما يتصورها جماهير الأهلي

حرص المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، كما تمني الفوز بكافة الألقاب لتحقيق طموحات جماهير الأهلي.

ووجّه يحيى عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم له خلال حوار مع الموقع الرسمي للنادي، كما وجّه الشكر إلى والدته على وجودها معه في مصر، لافتًا إلى أنه في أغلب الأوقات يأكل وجبات مغربية، فيما يفضل الكشري والفول من الوجبات المصرية.

وأضاف مدافع الأهلي: نحن في بلدنا الثاني ولم نشعر بالغربة، وكما قلت من قبل، الأهلي عائلة واحدة، وسبق أن تجمعنا كلاعبين بدعوة من عمر كمال في منزله، وهو ما أسعده كثيرًا بالوجود في هذه الأجواء العائلية.

وأعرب عطية الله عن أمله في التعافي سريعًا والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأن يقدم نسخة يحيى عطية الله المونديالية التي تتصورها جماهير الأهلي، ويكون عند حسن ظنهم.

وقال يحيى عطية الله في ختام حديثه إن النادي الأهلي يلعب على البطولات وهو مسرح الأحلام، وإنه يتمنى الفوز بالألقاب مع الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.

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