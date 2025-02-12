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رياضة

بعد انضمام 7 محترفين، انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، انطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المغربية العام الجاري.

30 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

وشهد المعسكر انضمام 7 لاعبين محترفين ضمن القائمة التي اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي) وعمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).

ووصل المحترفون السبعة أمس الثلاثاء للانضمام للمعسكر، حيث استقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية غدًا الخميس، أمام الفريق الأول لنادي النجوم، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة علاء نبيل

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