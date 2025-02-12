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رياضة

منتخب الناشئين يخوض وديتين قبل السفر إلى المغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، قرر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، خوض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكره التدريبي الذي انطلق اليوم الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، ويستمر حتى موعد السفر إلى المغرب يوم 16 فبراير الجاري، للمشاركة في دورة ودية دولية في الفترة من 18 إلى 23 فبراير.

 

منتخب الناشئين يواجه النجوم وديا

ويخوض منتخب الناشئين تحت 17 سنة، مباراته الودية الأولى غدا الخميس، على ملعب الهدف أمام الفريق الأول بنادي النجوم، ثم يخوض الفريق مباراته الودية الثانية مع أحد أندية الدوري الممتاز ب، يوم السبت المقبل 15 فبراي.

وتغادر بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008، صباح اليوم التالي مباشرة في طريقها إلى المغرب، للمشاركة في الدورة الودية بالمغرب.

انطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المغربية العام الجاري.

 

30 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

وشهد المعسكر انضمام 7 لاعبين محترفين ضمن القائمة التي اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي) وعمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).

ووصل المحترفون السبعة أمس الثلاثاء للانضمام للمعسكر، حيث استقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس مركز المنتخبات الوطنية نادي النجوم كاس الأمم الإفريقية

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