تحذيرات من تعرض فيروس H5N1 إنفلونزا الطيور لـ9 تحورات تزيد من سرعة انتشاره بين البشر

كشف باحثون في معهد تكساس للأبحاث الطبية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية أن فيروس أنفلونزا الطيور أصبح أكثر فتكًا في تفشيه الأخير هذا العام حيث اكتشف العلماء سلالة في شخص في تكساس تحتوي على ما يصل إلى تسعة طفرات ويمكن أن تزيد هذه التغييرات في الفيروس من كفاءته في التسبب في المرض والتكاثر في الدماغ وزيادة شدته بحسب Times of india.

مخاوف من سلالات H5N1 من إنفلونزا الطيور تتطور سريعا

وألقى هذا الاكتشاف الضوء على مخاوف من أن سلالات H5N1 من إنفلونزا الطيور تتعرض لتحورات سريعة عندما تصيب البشر.



وقال الباحثون: في حين أن الفيروس موجود بشكل شائع في الطيور البرية ويشكل خطرًا على الدجاج، فإن انتشاره في مجموعة واسعة من الثدييات يعني طفرات متعددة تجعله أكثر فتكًا، ولأول مرة، بدأ الفيروس في إصابة الأبقار الحلوب في ربيع عام 2024 وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة Emerging Microbes & Infections.



قال البروفيسور لويس مارتينيز سوبريدو، أستاذ الطب الحيوي في جامعة تكساس، والذي يتخصص مختبره في فيروسات الإنفلونزا ويدرس فيروس H5N1 منذ بدء تفشي المرض في العام الماضي: "إن الوقت يمر بسرعة كبيرة حتى يتطور الفيروس ليصبح أكثر سهولة في العدوى وانتقاله من إنسان إلى آخر، وهو ما قد يكون مثيرًا للقلق".



قام العلماء بفحص ومقارنة سلالات H5N1 المعزولة من مريض بشري ومن أبقار حلوب في تكساس ووجدوا أن هناك تسع طفرات في السلالة البشرية لم تكن موجودة في سلالة الأبقار، مما يشير إلى أنها حدثت بعد إصابة الإنسان.

السلالة البشرية تتكاثر بكفاءة أكبر وتسبب مرضًا شديدًا



اكتشف الباحثون في دراسات الفئران أن السلالة البشرية تتكاثر بكفاءة أكبر وتسبب مرضًا شديدًا، مقارنة بسلالة الأبقار.



كما اختبر العلماء العديد من الأدوية المضادة للفيروسات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء للتحقق من فعاليتها ضد سلالات الفيروس.

وأضاف الباحثون: "لحسن الحظ، لم تؤثر الطفرات على قابلية الإصابة بالأدوية المضادة للفيروسات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء FDA.

ونظرًا لأن البشر ليس لديهم مناعة مسبقة ضد فيروس H5N1 وأن ​​لقاحات الإنفلونزا الموسمية توفر حماية محدودة، فإن الأدوية المضادة للفيروسات ستكون خط دفاع رئيسي في سيناريو الوباء.



دراسة الطفرات البشرية لفيروس H5N1



تقوم شركات الدواء الآن بدراسة الطفرات البشرية لفيروس H5N1 لتحديد تلك التي تؤدي إلى زيادة شدة الفيروس. ويهدف الفريق إلى فهم سبب إصابة H5N1 للثدييات المتنوعة، وتسببه في مرض خفيف في الأبقار ولكنه مميت في القطط، ولماذا تكون العدوى من الأبقار أقل ضررًا للإنسان من تلك التي تنتقل من الدجاج.

وقال الباحثون: "ستكون الأولوية الرئيسية هي القضاء على إنفلونزا الطيور من الأبقار الحلوب لتقليل خطر الطفرات وانتقالها إلى البشر والأنواع الأخرى. وتشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها الآن التطهير الكامل لمعدات الحلب ومتطلبات الحجر الصحي الأكثر صرامة، والتي ستساعد في القضاء على الفيروس بسرعة أكبر في الأبقار".

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