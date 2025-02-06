الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تصيب الأبقار في أمريكا

إنفلونزا الطيور تنتقل
إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الأبقار، فيتو

أكد مسؤولو وزارة الزراعة الأمريكية، الأربعاء، أن أبقارًا في ولاية نيفادا أصيبت بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تختلف عن النوع الذي انتشر في قطعان الولايات المتحدة منذ العام الماضي.

ويشير هذا إلى أن أشكالًا متميزة من الفيروس المعروف باسم نوع "إيه إتش 5 إن 1" انتقلت من الطيور البرية إلى الأبقار على الأقل مرتين. 

وقال الخبراء إن هذا يثير تساؤلات جديدة حول الانتشار الأوسع وصعوبة السيطرة على العدوى في الحيوانات والأشخاص الذين يخالطونها عن قرب.

وقال ريتشارد ويبي، خبير الإنفلونزا في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال: "كنت دائما أعتقد أن انتقال الفيروس من الطيور إلى الأبقار حدث نادر جدا. يبدو أن هذا قد لا يكون صحيحا".

وأكد العلماء أن نسخة من فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المعروفة باسم "بي 3. 13" تم تأكيدها في مارس بعد انتقالها إلى الأبقار في أواخر عام 2023.

 وأصابت أكثر من 950 قطيعُا في 16 ولاية. والنسخة الجديدة، المعروفة باسم "دي 1.1"، تم تأكيدها في أبقار نيفادا يوم الجمعة، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية. وتم اكتشافها في الحليب الذي تم جمعه كجزء من برنامج مراقبة تم إطلاقه في ديسمبر.

وقالت أنجيلا راسموسن، خبيرة الفيروسات في "جامعة ساسكاتشوان" في كندا، التي ساعدت في تحديد أول حالة انتقال: "الآن نعرف لماذا من المهم حقا إجراء الاختبارات والاستمرار في الاختبار".

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