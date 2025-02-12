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حوادث

المؤبد لعاطلين بتهمة التشاجر وقتل ربة منزل بمنطقة المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد بتهمة التشاجر والتسبب في مصرع ربة منزل، وإصابة مالك عقار بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء تشاجرهم مع الأخير بمنطقة المطرية.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين س.م عاطل، ص.ع عاطل تشاجروا مع جارهم، بعد أن طلب منهم أن يتركوا العقار ملكه، لكنهم رفضوا وأطلقوا عيارا ناري صوبه تسبب في مقتل ف.ا ربة منزل تصادف مرورها أثناء المشاجرة.

وكان قسم شرطة المطرية، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل خلال مشاجرة، نتيجة إصابتها بطلق ناري، بمنطقة المطرية وإصابة مالك عقار.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الحادث، تبين أن السيدة كانت متواجدة بمحيط المشاجرة بين مالك عقار وعاطلين، بسبب خلافات بينهم وأطلق أحدهم أعيرة نارية أصابت إحداها السيدة مما أدى إلى وفاتها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة المطرية النيابة العامة

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