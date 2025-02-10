مقابل 20 جنيها للمادة، تفاصيل التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لإدارة الامتحانات في الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ووفقًا للبيان الصادر عن إدارة الامتحانات، يتم تقديم طلبات الطعون (إعادة التصحيح) من خلال التوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة، وسداد الرسوم المقررة والتي تبلغ عشرين جنيهًا لكل مادة، قبل استكمال باقي الإجراءات في مقر كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأكدت الإدارة على ضرورة حضور ولي الأمر أثناء تقديم طلب التظلم، مشددة على شيوخ المعاهد بضرورة إبلاغ جميع الطلاب بإجراءات التظلم ومواعيده.

حرص الأزهر الشريف على تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية

جدير بالذكر أن التظلمات تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية، وضمان حصول الطلاب على حقوقهم في التقييم بدقة.

التفاصيل متاحة عبر المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، ولمزيد من المعلومات يُرجى التوجه إلى إدارة الامتحانات.

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