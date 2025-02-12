الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزهم رمضان صبحي وإيجولا والكرتي، غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

يفتقد فريق نادي بيراميدز عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود 

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي:

النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة ٣ أسابيع عن الملاعب.

رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوع.  

علي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة ١٠ أيام عن الملاعب.

أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام.

وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.

فيما يغيب المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة في لقاء الجولة الماضية.

قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويغيب عن قائمة بيراميدز رمضان صبحي وأحمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز حرس الحدود موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود مباراة بيراميدز وحرس الحدود الدوري الممتاز رمضان صبحي ايجولا

مواد متعلقة

غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

بيراميدز يستعيد خدمات الشيبي ويفقد مدافع الفريق أمام الحدود

تعرف على تشكيل فاركو أمام الزمالك بالدوري المصري

أزمة في البنك الأهلي قبل مواجهة المصري غدا

المصري يعسكر في السويس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

جون دوران يشعل الصراع الإنجليزي في كلاسيكو أهلي جدة والنصر

تعرف على موعد قمة الأهلي والزمالك بدوري الكرة النسائية

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية
ads

الأكثر قراءة

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أخبار مصر: الأردن تتحدث عن خطة مصر بشأن غزة، بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني، تحذير من الأرصاد، قصة سجين أمريكي قد ينهي حرب أوكرانيا

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض الثوم والفلفل البلدي وجنون الفاصوليا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يتراجع 40 جنيها وارتفاع البوري والبلطي

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 3 أصناف شعبية وانخفاض جديد في الكانتلوب

منوعات

المزيد

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

وفاة طفلين "بردا" في سيارة متنقلة بمدينة أمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية