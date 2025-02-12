بيراميدز يسعى لاستعادة قمة الدوري من الأهلي على حساب حرس الحدود

يستضيف فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

يسعى فريق بيراميدز لاستعادة القمة من الأهلي بعد فوزه أمس على غزل المحلة، في حين يسعى حرس الحدود لمواصلة عروضه القوية ببطولة الدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

أما حرس الحدود ففى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات

قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز رمضان صبحي وأحمد سامي

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي:

النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة ٣ أسابيع عن الملاعب.

رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوع.

علي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة ١٠ أيام عن الملاعب.

أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية، ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام.

وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.

فيما يغيب المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة في لقاء الجولة الماضية.

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