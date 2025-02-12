دوري أبطال آسيا، الوكرة يخطف تعادلا صعبا من التعاون السعودي بمشاركة حمدي فتحي

دوري أبطال آسيا، خطف الوكرة القطري تعادلا أمام ضيفه التعاون السعودي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وشارك حمدي فتحي في المباراة أساسيا وخاض اللقاء كاملا، حيث تقدم التعاون مبكرًا في الدقيقة 14 عن طريق أشرف المهديوي من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وأدرك الوكرة التعادل في الدقيقة 55 عن طريق أيوب عسال بعد عرضية من الجزائري فريد بولايا، ولكن عاد التعاون ليتقدم مجددا في الدقيقة 66 عن طريق الكولومبي روجر مارتينيز بعد فاصل مهاري رائع.

ونجح الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الوكرة في تعديل النتيجة في الدقيقة 70 بعد عرضية جديدة من صانع الهدف الأول فريد بولايا.

يذكر أن دالا قد ارتبط بالانتقال لأحد القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بعد رفض اللاعب فكرة الانتقال للعب في مصر.

وأصدر الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة القطري بيانا رسميا لتوضيح الموقف حول قضية انتقال الدولي الأنجولي جيلسون دالا إلى صفوف نادي الزمالك.

بيان رسمي من رئيس الوكرة بعد أزمة بيع جيلسون دالا إلى الزمالك

وجاء بيان رئيس نادي الوكرة القطري كالتالي: "في إطار حرصي الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق، أود أن أوضح وبكل صراحة ومصداقية موقفي من جميع الأحداث والتصريحات التي تداولها البعض مؤخرًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الرياضية والتجارية مع الأندية المصرية الشقيقة، ولا سيما ناديي الأهلي والزمالك.

وأضاف: "فأنا، سعادة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة، أؤكد لعشاق الرياضة والجمهور الكريم أنني أكن احترامًا عميقًا لجميع الأندية المصرية، حيث لطالما كانت علاقاتنا مع أندية مصر مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الرياضة في منطقتنا.

وواصل: "أود أن أوضح أولًا أنني لم أقلل يومًا من شأن نادي الزمالك، وإن حاول البعض إيهام الجمهور الزملكاوي بأنني شخصيًا أو إدارة نادي الوكرة ضد ناديهم، فإن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة. العلاقة التي تربطني بنادي الزمالك، كما هي الحال مع جميع الأندية المصرية، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ولا مكان لأي تحريف أو تأويل لتصريحاتي أو مواقفي.

وأشار: "وعندما أتحدث عن موضوع انتقال اللاعب المحترف دالا، فأنا أقول بكل صدق وإخلاص أنه بإمكاني منح الأهلي اللاعب دالا مجانًا إذا طلب مني ذلك اخي الكابتن محمود الخطيب. وهذه الكلمات ليست مجرد تعبير عابر، بل هي انعكاس لمبادئنا التي نؤمن بها في التعامل بين الأندية التي تحرص على مبادئ المعاملة بالمثل. فالأهلي هو النادي الذي بادر أولًا وأتاح لنا الفرصة من خلال إعارة لاعبه حمدي فتحي لنادي الوكرة في وقت كانت فيه السيولة المالية لدينا ضئيلة، دون أن يشترط سداد المستحقات على الفور، بل على أن يتم ذلك عندما تتوفر الإمكانيات المالية، هذا التصرف النبيل من جانب الأهلي هو ما يبرهن على روح التعاون والإنسانية التي نتقاسمها في زمن الاحتراف والعقود.

وواصل رئيس نادي الوكرة: "كما أنني أؤكد على أننا نعيش في عصر الاحتراف، واللاعب دالا لا يزال مرتبطًا بنادي الوكرة بعقد رسمي، وهو متمسك به بكل جدية وإصرار. هذا العقد يُعد جزءًا من التزامنا الراسخ بتطوير المواهب والحفاظ على الحقوق الرياضية والتجارية للاعبين والنادي على حد سواء. ونحن نعمل بكل جدية على توفير البيئة المثالية التي تسمح للاعبينا بالتألق والنمو في مسيرتهم الرياضية.

وتابع: “فيما يخص الأنباء التي تفيد بأن نادي الزمالك قد قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب دالا، فإنني أوضح بشكل قاطع أن نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي لهذا الغرض. ما وصل إلينا هي بعض الإشارات الشفهية من وسطاء غير معتمدين لممارسة ضغوط أو محاولة التأثير على قراراتنا. وهذا النوع من الأعمال يعد من الأعمال غير الاحترافية التي لا تمثل قيم الرياضة النزيهة والتنافس الشريف التي نحرص جميعًا على دعمها وتعزيزها”.

وألمح: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بلغتنا أيضًا اتصالات من بعض الإعلاميين تشير إلى رغبة نادي الزمالك في استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر التزامهم على دفع رواتبه الشهرية، وهذا الطلب إن صح فهو لا يعتبر منطقيًا ولا يتماشى مع مبادئنا التي تقوم على احترام حقوق النادي واللاعب. إذ إن لنادي الوكرة حقوقه المالية والتعاقدية التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل واضح، خاصةً وأن هناك عروضًا جديرة بالاهتمام من أندية خليجية وعربية وآسيوية تسعى لضم اللاعب دالا.

وأعلن: "وفي ضوء ما تقدم، فإننا ننتظر الطلب الرسمي من نادي الزمالك أو أي جهة مهتمة أخرى لدراسة عرض إعارة أو شراء عقد اللاعب، وكما قلت سابقًا، لا شيء يأتي ببلاش، ولكن الوضع مع نادي الأهلي مختلف تمامًا؛ إذ إنه يستند إلى مبادئ التعاون والمعاملة بالمثل التي بنيناها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى علاقات التعاون القوية والمصالح المتبادلة التي تربطنا برئيسه الكابتن محمود الخطيب، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن لنادي الأهلي لإنجاح مشاركتهم في بطولة العالم للأندية، لما فيه خير وتقدم الرياضة في منطقتنا والعالم العربي.

وأوضح: "أود أن أؤكد مجددًا أن علاقاتنا مع جميع الأندية المصرية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير الذي يستند إلى تاريخ طويل من التعاون الرياضي والإنساني. إن التصريحات التي تُحرف أو تُستغل لتأليب جماهير بعض الأندية وتوجيه الاتهامات غير المبررة، لا تمت بصلة إلى واقع ما نعيشه من تعاون وتفاهم بيننا.

وأكد: "نحن نحترم جميع الحقوق المحفوظة لكل الأطراف في زمن الاحتراف والعقود، ونحرص على أن يكون كل تعامل يتم وفق الضوابط والأنظمة الرياضية المتبعة، التي تكفل العدالة والشفافية للجميع.

وصرح: "وبكل صدق وإخلاص، أؤكد أن الكلمات التي صدرت مني تتماشى مع مبادئ الرياضة النزيهة وروح التعاون والتفاهم، وأنني أتطلع إلى استمرار العلاقات الطيبة بين نادي الوكرة وجميع أندية مصر، بما في ذلك الأهلي والزمالك، لخدمة هدف أكبر وهو تعزيز مكانة الرياضة وتقديم نموذج يحتذى به في التعاون والاحترام المتبادل.

وأتم: "هذا البيان هو دعوة للحوار المفتوح وللتواصل المباشر مع الجهات المختصة والجمهور الرياضي، مع تمنياتي بأن تُفهم كل كلمة فيه كما هي، دون أي تحريف أو تأويل، وأن تستمر علاقاتنا على الدوام في ظل القيم والمبادئ التي تجمعنا على حب الرياضة والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع.

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