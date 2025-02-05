يزامل حمدي فتحي، الوكرة القطري يعلن رسميا ضم نجم منتخب العراق

أعلن نادي الوكرة القطري، رسميا ضم المهاجم العراقي أيمن حسين، قادمًا من صفوف الخور، لتدعيم الفريق على المستوى الهجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الوكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تعاقده مع نجم منتخب العراق بفيديو يستعرض خلاله مهارات أيمن حسين، وعلق النادي القطري: "أبو طبر وصل.. أيمن حسين وكراوي".

وانتقل أيمن حسين إلى صفوف الخور القطري مطلع الموسم الجاري، قادمًا من القوة الجوية العراقي، إلا إن المهاجم لم يظهر بالشكل الأمثل ليبدأ في تجربة جديدة داخل دوري نجوم قطر ولكن مع الوكرة.

يذكر أن نادي الوكرة القطري يضم بين صفوفه الدولي المصري، حمدي فتحي والذي يخوض موسمه الثاني مع الفريق، وتمكن الأهلي من التوصل إلى اتفاق للحصول على خدمات اللاعب خلال مسابقة كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة.

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا بعد تصريحات رئيس الوكرة القطري

فيما كشف مصدر عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم الوكرة القطري جيلسون دالا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا

وكان الأهلي قد أنهى اتفاقه مع اللاعب لكنه غير اتفاقه وطلب استعارة اللاعب فقط بدلا من شرائه وهو ما أوقف الصفقة.

وبعد تصريحات رئيس الوكرة ونظرا للعلاقة الطيبة بالنادي الأهلي تواصلوا عن طريق أحد أصدقاء الكابتن محمود الخطيب وأبلغه أن النادي لا يمانع بيع اللاعب أو إعارته وأن اللاعب حاليًّا موافق على الإعارة بسبب خروجه من قائمة الفريق المحلية.

وتم إبلاغ محمود الخطيب من الجانب القطري هناك تواصل تم من جانب الزمالك مع اللاعب ووكيله.

والأهلي حتى الآن لم يتخذ أي خطوة تجاه اللاعب بعد التعاقد مع جراديشار والأمر تم طرحه على طاولة لجنة التخطيط.

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