الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يكتفي برباعية في شباك برسبوليس

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

فاز نادي الهلال السعودي على برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدف في  إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بملعب المملكة أرينا.

وسجل أهداف الهلال كل من مالكوم وكانسيلو وسالم الدوسري هدفين خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء فيما سجل برسبوليس هدفه الوحيد من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

 

تشكيل الهلال لمباراته أمام وبرسبوليس الإيراني


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الحربي - كوليبالي - تمبكتي - كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش - نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سيزار - ليوناردو - سالم الدوسري.

الصورة

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة

وانطلقت المباراة الثلاثاء، والموافق 4 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

معلق مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني

1- خليل البلوشي عبر قناة Alkass Nine HD القطرية.

2- حماد العنزي عبر قناة SSC1 HD HD السعودية

3- عامر الخوذيري عبر شاشة قناة beIN Sports AFC 1 HD.

تفوق الأزرق السعودي على العين الإماراتي

جدير بالذكر أن  الهلال تغلب على مضيفه الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى، من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم اكتسح الزعيم نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة بالجولة الثانية، بينما تفوق الأزرق السعودي على العين الإماراتي بخماسية مقابل 4 أهداف بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة انتصر رفقاء سالم الدوسري على استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ثم فرض نادي الهلال السعودي التعادل على منافسه السد القطري بهدف لكل فريق، وفاز الزعيم على الغرافة بثلاثية نظيفة قبل فوزه في مباراة الليلة برباعية نظيفة أمام الفريق الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال آسيا للنخبة الهلال السعودي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا برسبوليس الإيراني دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي نادي الهلال مباراة الهلال

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يضرب برسبوليس برباعية في الشوط الأول

فرجاني ساسي يقود الغرافة القطري للفوز على باختاكور الأوزباكي بدوري أبطال آسيا

سالم الدوسري يقود هجوم الهلال السعودي أمام برسبوليس بدوري أبطال آسيا

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم الأنجولي جيلسون دالا بعد استبعاده من قائمة الوكرة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة، اعرف نتيجة إدارة دمنهور

متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من سقوط الأمطارعلى هذه المناطق غدا

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

قبل اجتماع البنك المركزي، أعلى شهادات الادخار الثلاثية

إنهاء إجراءات الإفراج عن نجل الداعية محمد حسان

النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف دار الأوبرا

مطالبا بكشف علاقة وزير التعليم بالمنصة، سؤال برلماني بشأن إعلان “أشطر”

منوعات

المزيد

عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج بسبب الخاتم، ما القصة؟

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر انشغال الإمام الشافعي بالتعليم والبعد عن السياسة والإمارة

ملتقى الجامع الأزهر: شهر شعبان شهد تحويل القبلة‏ وفيه ترفع الأعمال إلى الله

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج رددوه

المزيد
الجريدة الرسمية